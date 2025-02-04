Apple Vision Pro получит поддержку контроллеров PlayStation VR

Apple продолжает работать над интеграцией контроллеров PlayStation VR в свою гарнитуру Apple Vision Pro. Как сообщает Марк Гурман в своей рассылке Power On, сотрудничество с Sony, начавшееся в декабре, продолжается по плану, и пользователи смогут использовать эти контроллеры в своих играх на Vision Pro в конце этого года.

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Еще в начале 2025 года стало известно, что Apple и Sony заключили партнерство для запуска поддержки контроллеров PlayStation VR2 на устройстве Vision Pro. Весь процесс требует времени, и работы ведутся в обеих компаниях уже несколько месяцев. Apple также проводит переговоры с разработчиками игр, предлагая интегрировать поддержку контроллеров в их проекты для Vision Pro.

По данным Гурмана, проект все еще находится в разработке, и скорее всего, будет реализован в одном из программных обновлений, которое появится позже в этом году. Ожидается, что новые возможности для контроллеров будут частью обновления visionOS 3. Эти контроллеры помогут не только в играх, но и позволят с большей точностью управлять операционной системой устройства.