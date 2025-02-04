«Цивилизация 7» получила самые низкие оценки в истории серии

Журналисты ряда изданий опубликовали свои первые обзоры «Цивилизации 7» — новой части культовой стратегической серии. На текущий момент новый проект от студии Firaxis Games получил самые низкие оценки в истории франшизы. К примеру, на платформе Metacritic тайтл заработал 79 баллов из 100.

Всего обработано 34 рецензии — обозреватель VGC выставил тайтлу максимальную оценку. Низшим баллом стало 40 из 100 от Eurogamer.

Рейтинг игр серии по оценкам

«Цивилизация 2» — 94 балла

«Цивилизация 4» — 94 балла

«Цивилизация 3» — 90 баллов

«Цивилизация 5» — 90 баллов

«Цивилизация 6» — 88 баллов.

Мнения рецензентов по поводу проекта разделились: одни хвалят новую часть серии за инновационность и попытку изменить привычную формулу, а другие восприняли изменения негативно, жалуясь на хаотичный геймплей.

«Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.