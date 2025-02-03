Анонсирована Vaultbreakers: смесь Escape from Tarkov и Diablo

Независимая студия BetaDwarf анонсировала игру Vaultbreakers.

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К анонсу разработчики приложили дебютный трейлер.

Синопсис у проекта следующий:

" V a u l t b r e a k e r s - х а р д к о р н а я э в а к у а ц и о н н а я P v P v E A R P G с в и д о м с в е р х у с о ч е т а ю щ а я в с е б е э п и ч н ы е б о и с н а п р я ж е н н ы м т а к т и ч е с к и м г е й м п л е е м . С р а ж а й т е с ь в м е с т е с д р у з ь я м и - и л и в о д и н о ч к у - ч т о б ы в ы ж и т ь в н а п р я ж е н н ы х , о п а с н ы х м и с с и я х в д и н а м и ч н о м м и р е " .

Судя по описанию и продемонстрированным кадрам, геймеров ждет игровой процесс, построенный на совмещении элементов из шутера Escape from Tarkov и франшизы Diablo.

Авторы у себя на сайте собирают заявки от всех желающих для участия в плей-тесте.