Анонсирована Vaultbreakers: смесь Escape from Tarkov и Diablo

Анонсирована игра Vaultbreakers - смесь Escape from Tarkov и Diablo
Независимая студия BetaDwarf анонсировала игру Vaultbreakers.
К анонсу разработчики приложили дебютный трейлер.
Синопсис у проекта следующий:
"Vaultbreakers - хардкорная эвакуационная PvPvE ARPG с видом сверху сочетающая в себе эпичные бои с напряженным тактическим геймплеем. Сражайтесь вместе с друзьями - или в одиночку - чтобы выжить в напряженных, опасных миссиях в динамичном мире".
Судя по описанию и продемонстрированным кадрам, геймеров ждет игровой процесс, построенный на совмещении элементов из шутера Escape from Tarkov и франшизы Diablo.
Авторы у себя на сайте собирают заявки от всех желающих для участия в плей-тесте.