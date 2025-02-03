Анонсирована игра Vaultbreakers - смесь Escape from Tarkov и Diablo

Независимая студия BetaDwarf анонсировала игру Vaultbreakers.

Анонсирована Vaultbreakers: смесь Escape from Tarkov и Diablo
© Российская Газета

К анонсу разработчики приложили дебютный трейлер.

Синопсис у проекта следующий:

"Vaultbreakers - хардкорная эвакуационная PvPvE ARPG с видом сверху сочетающая в себе эпичные бои с напряженным тактическим геймплеем. Сражайтесь вместе с друзьями - или в одиночку - чтобы выжить в напряженных, опасных миссиях в динамичном мире".

Судя по описанию и продемонстрированным кадрам, геймеров ждет игровой процесс, построенный на совмещении элементов из шутера Escape from Tarkov и франшизы Diablo.

Авторы у себя на сайте собирают заявки от всех желающих для участия в плей-тесте.

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