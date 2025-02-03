Сколько займет прохождение Kingdom Come: Deliverance 2

Уже завтра состоится выход Kingdom Come: Deliverance 2 — средневековой ролевой игры с реалистичным взглядом на исторические события и происходящее. Многие очень ждут игру, поэтому им интересно, сколько же займёт прохождение.

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Как признались разработчики, на прохождение игры с большинством дополнительных заданий и активностей уйдёт около 100 часов — это примерно на треть больше продолжительность первой части.

Сколько уйдёт исключительно на прохождение основного задания, неизвестно, но это вряд ли займёт меньше 40-50 часов.

Сколько времени займёт прохождение зависит от самого игрока. Эта цифра ещё может меняться. Я опираюсь только на внутренние тесты игры. При этом тестировщики делают работу очень быстро, так как они уже знают, как проходить ту или иную миссию.