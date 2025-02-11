Как активировать читы в переиздании The Sims 1: гайд

Переиздание оригинальной The Sims наконец в продаже, а это значит, что многие поклонники серии вот-вот вспомнят, какой сложной была первая часть. На случай, если вы хотите познакомиться с истоками легендарной серии, но не хотите слишком страдать, портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в The Sims 1.

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Как активировать читы в The Sims 1

Для того, чтобы активировать читы, надо зайти в игру и нажать горячие клавиши Ctrl + Shift + С — они открывают консоль. После этого в появившемся окне необходимо ввести команду и нажать Enter. По сути, никаких отличий от любой другой The Sims: если вы пользовались чит-командами в третьей или четвертой части, то без проблем освоитесь и здесь.

Примечательно, что первая часть предупреждает, если пользователь ввел неверную команду или допустил ошибку. The Sims 4 просто игнорирует неправильные команды и не говорит, где пользователь ошибся.

Читы на деньги

rosebud — 1 000 симолеонов

— 1 000 симолеонов rosebud;!;!;!;! — 5 000 симолеонов

— 5 000 симолеонов rosebud;!;!;!;!;!;!;!;!;! — 10 000 симолеонов

В The Sims нет аналога motherlode — чита, который сразу бы предоставил тонну денег. Rosebud — единственный вариант. Чем больше символов ;! вы проставите в команде, тем больше денег получите.

Прочие читы

set_hour [1-24] — меняет время дня. Например, set_hour 1 перематывает его на час ночи, set_hour 13 — на час дня

— меняет время дня. Например, set_hour 1 перематывает его на час ночи, set_hour 13 — на час дня autonomy 1 — заставляет симов стоять без дела в ожидании команды от игрока

— заставляет симов стоять без дела в ожидании команды от игрока sim_speed 1 — сильно замедляет игру

— сильно замедляет игру sim_speed 800 — возвращает игре нормальную скорость

— возвращает игре нормальную скорость sim_speed 1000 — сильно ускоряет игру

— сильно ускоряет игру interests — показывает интерес выбранного сима к различным темам

Чит на перемещение объектов

Аналог чита moo в The Sims 1 — move_objects on, но работает не так, как в третьей или четвертой части. Режим перемещения объектов не позволяет свободно ставить объекты в режиме покупки или ставить их так, чтобы они задевали другие объекты. Зато с помощью него можно удалять лужи и горы мусора. Помимо этого, чит позволяет передвигать объекты, которыми сим пользуется в настоящий момент — например, кровать.