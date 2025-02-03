Clair Obscur: Expedition 33 привлекла внимание Голливуда

Предстоящая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 уже привлекла внимание Голливуда еще до своего выхода.

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Разработанная Sandfall Interactive, игра представляет собой мрачное фэнтезийное приключение, в котором игроки берут на себя роль, группы, которой поручено остановить богоподобную фигуру. Она способна стирать существование тех людей, чей возраст запечатлевает на монолите, и именно от команды зависит спасение человечества.

Игра выйдет 24 апреля для PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S, но Sandfall уже сотрудничает со Story Kitchen, чтобы превратить ее в боевик. Story Kitchen, известная своими работами над адаптациями игр для кино, такими как Tomb Raider и Sonic, перенесет персонажей и сюжет игры на большой экран.

С актерским составом, включающим Чарли Кокса и Дженнифер Инглиш, Clair Obscur: Expedition 33 станет интересным проектом как для геймеров, так и для поклонников кино. По крайней мере мы будет в этом верить, потому что “Соник” вышел неплохим.