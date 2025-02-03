Steam назвал самое популярное железо у геймеров в 2025 году

Steam поделился данными о самом популярном «железе» у ПК-игроков. Вся информация была собрана во время январского опроса и является максимально актуальной.

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Как выяснилось, большинство ПК-бояр запускают свои любимые игры на компьютере с 64-битной Windows 11, шестиядерным процессором, 16 ГБ памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти.

Кроме того, русский язык продолжает уверенно занимать третью строчку в списке самых распространенных языков Steam. Его используют 9,62% всех геймеров.