Русская озвучка San Andreas может выйти раньше, чем кажется

Русская озвучка GTA: San Andreas может выйти раньше, чем вы думаете
В конце января российская студия GamesVoice открыла сбор средств на русскую озвучку культовой GTA: San Andreas. На дубляж основного сюжета команде нужно около 1,2 млн рублей.
Как оказалось, для геймеров эта сумма не такая уж и большая. В GamesVoice сообщили , что всего за три дня энтузиасты задонатили свыше 600 тысяч рублей. Такими темпами полная сумма может быть собрана уже до конца недели.
Чем быстрее будет взята планка в 1 200 000 рублей, тем скорее проект перейдёт в стадию производства (подготовительные процессы уже идут).
Судя по словам представителей GamesVoice, работа над озвучкой GTA: San Andreas может стартовать уже совсем скоро, а это значит, что и релиз состоится раньше, чем можно было ожидать.
Ранее GamesVoice выпустила полноценную озвучку другой культовой части франшизы — GTA: Vice City. Скачать ее можно с официального сайта команды.