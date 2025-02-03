Русская озвучка San Andreas может выйти раньше, чем кажется

В конце января российская студия GamesVoice открыла сбор средств на русскую озвучку культовой GTA: San Andreas. На дубляж основного сюжета команде нужно около 1,2 млн рублей.

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Как оказалось, для геймеров эта сумма не такая уж и большая. В GamesVoice сообщили , что всего за три дня энтузиасты задонатили свыше 600 тысяч рублей. Такими темпами полная сумма может быть собрана уже до конца недели.

Ч е м б ы с т р е е б у д е т в з я т а п л а н к а в 1 2 0 0 0 0 0 р у б л е й , т е м с к о р е е п р о е к т п е р е й д ё т в с т а д и ю п р о и з в о д с т в а ( п о д г о т о в и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы у ж е и д у т ) .

Судя по словам представителей GamesVoice, работа над озвучкой GTA: San Andreas может стартовать уже совсем скоро, а это значит, что и релиз состоится раньше, чем можно было ожидать.

Ранее GamesVoice выпустила полноценную озвучку другой культовой части франшизы — GTA: Vice City. Скачать ее можно с официального сайта команды.