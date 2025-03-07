Стоит ли покупать цветную читалку специально для комиксов?

Цветные читалки постепенно становятся все более популярными благодаря снижению цен, из-за чего многие любители комиксов начинают задумываться о покупке. Даже те, у кого уже есть вполне достойный планшет. Портал howtogeek.com рассказал, стоит ли переходить на цветные электронные книги поклонникам комиксов.

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Обычные черно-белые экраны на базе электронных чернил представляют собой маленькие черные и белые капсулы, застывшие в жидкости. У черных капсул негативный электрический заряд, а у белых — позитивный. Читалка подает электричество на разные ячейки экрана, благодаря чему капсулы двигаются вверх или вниз, и изображение на экране устройства меняется.

Ранние цветные экраны на базе этой технологии имели один цветной пигмент, но экраны типа Triton обеспечивают большую гибкость цветопередачи. Тут важно помнить, что электронные чернила — не излучающая технология; они отражают свет точно так же, как обычная бумага. Triton позволял отображать 4096 цвета, но в 2021 экраны Kaleido 2 продвинули технологию вперед с помощью пластиковых цветофильтров.

Цветные экраны на базе электронных чернил зачастую построены на одном из этих двух принципов — либо Triton, либо Kaleido. Но есть еще технология Advanced Color ePaper, которая использует четыре пигмента: желтый, голубой, фиолетовый и белый. Такая комбинация обеспечивает 32 000 возможных оттенков.

На цветных читалках листать комиксы гораздо приятнее, чем на черно-белых, но реальность такова, что почти любой современный LCD-экран опережает электронные чернила по яркости, точности цветопередачи и разрешению. Например, если сравнить iPad с какой-нибудь из цветных электронных книг Kindle, то на последней комиксы будут выглядеть как выцветшие копии самих себя. Конечно, если у вас уже есть цветная читалка, то на ней тоже можно читать комиксы — по крайней мере, она разряжается гораздо медленнее планшета.

Исключением можно считать разве что винтажные комиксы золотого и серебряного века индустрии. У них не так много цветов, а печатали их на довольно дешевой бумаге. Цветная читалка не слишком потеряет в аутентичности по сравнению с другими вариантами.