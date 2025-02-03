ViewSonic выпустил игровой монитор за 55 долларов

ViewSonic представила игровой монитор VA24G25 по цене всего 399 юаней ($55), что делает его одним из самых доступных мониторов с высокой частотой обновления. 23,8-дюймовый монитор имеет разрешение Full HD (1920×1080) и оснащен панелью IPS.

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Монитор имеет частоту обновления 144 Гц (с разгоном), а для более плавного игрового процесса используется родная частота 120 Гц. Время отклика составляет 4 мс, а MPRT - 1 мс для снижения размытости изображения. Яркость - 400 кд/м² и контрастность - 1500:1.

Для комфорта глаз VA24G25 оснащен технологией ViewSonic Eye ProTech+, которая снижает воздействие синего света без ухудшения качества цвета, а также технологией предотвращения мерцания для минимизации нагрузки на глаза.

Возможности подключения включают порты HDMI 1.4 и VGA.

Этот монитор уже доступен для покупки на сайте JD.com.