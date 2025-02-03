Для дополнения к Atomic Heart вышел первый nude-мод

28 января студия Mundfish выпустила сюжетное дополнение «Чары морских глубин» для шутера Atomic Heart. В аддоне геймеры смогли познакомиться с новыми персонажами, среди которых оказалась и девушка Настя.

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Не прошло и недели, как предприимчивые моддеры выпустили несколько новых скинов на барышню. Один из них переодевает Настю в откровенное бикини, а второй и вовсе раздевает девушку.

В дополнении «Чары морских глубин» геймеры должны вернуться на Предприятие 3826 и дать отпор нависшей над миром угрозе. А чтобы давать этот самый отпор было проще, разработчики подготовили несколько новых пушек и способностей.