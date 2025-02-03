Топ-менеджер PlayStation сравнил Xbox c Netflix

Выход Forza Horizon 5 на PS5 весной вызвал неоднозначную реакцию среди геймеров. Часть фанатов посчитала этот шаг Microsoft началом упадка бренда Xbox, ссылаясь на важность Forza, Halo и Gears для экосистемы. Однако бывший руководитель внешнего сотрудничества PlayStation, Адам Бойес, предложил иную интерпретацию стратегии Xbox в интервью Gamertag Radio. Об этом сообщает издание DTF.

Бойес подчеркнул отсутствие «жертв» в новой политике Microsoft, кроме фанатов одного бренда, тех игроков, которые настаивают на эксклюзивности приобретенных игр на одной платформе. Он объяснил негативную реакцию части игроков желанием видеть в бренде единственный источник контента.

По мнению Бойеса, Xbox трансформируется в поставщика развлечений, подобно Netflix, в отличие от PlayStation, которую он сравнил с HBO, и Nintendo – с Disney. Главная задача Microsoft – обеспечить доступ к интерактивным развлечениям как можно большему количеству пользователей.

При этом Бойес признал, что новая стратегия создает вызовы для привлекательности будущих игровых приставок Xbox. Он считает, что высокое разрешение экрана уже не является достаточным аргументом для покупки, и консоли должны предлагать дополнительные преимущества.

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