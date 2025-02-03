Японцы представили компьютерную мышь-брелок

Японская компания Astract Japan анонсировала CapacMouse Pro — сверхкомпактную компьютерную мышь, которая больше похожа на брелок от автомобиля.

© Ferra.ru

Мышь оснащена двумя основными кнопками, боковыми клавишами и сенсорной панелью вместо привычного колесика.

Чувствительность сенсора регулируется без ПО — доступно четыре уровня DPI (1000, 1600, 2400 и 4000). Светодиодный индикатор подскажет текущие настройки.

Вес устройства — всего 30 граммов, а работать оно может как по Bluetooth, так и через 2.4 ГГц. Цена CapacMouse Pro составит 7680 иен ($50), но по предзаказу доступна за 5370 иен ($35).

© Tom's Hardware

Модель создана для мобильных пользователей и офисной работы, а не для геймеров.

Однако, благодаря продуманной эргономике и необычному дизайну, она может стать интересным выбором для любителей компактных гаджетов.