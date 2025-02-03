Игроки придумали стратегию борьбы с перекупами RTX 5090

Игроки придумали интересную стратегию для борьбы с перекупами RTX 5090
Запуск NVIDIA RTX 5090 снова превратился в хаос: боты и перекупы скупают видеокарты, перепродавая их втридорога.
Однако пользователи eBay нашли необычный способ помешать спекулянтам.
На площадке появились фейковые объявления, предлагающие RTX 5090 по рекомендованной цене. В описании же указывается, что покупатель получит лишь фотографию видеокарты — по email или даже в рамке.
Некоторые объявления прямо предупреждают: «НЕ ПОКУПАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК».
Судя по всему, часть ботов действительно попадается в ловушку — на eBay уже зафиксированы продажи таких «картинок» за $1200 и $1900. Некоторые продавцы пошли еще дальше, обещая отправить случайный предмет с благотворительной распродажи вместо видеокарты.
Сейчас найти настоящую RTX 5090 на eBay становится сложнее, так как фейковые объявления заполонили первые страницы поиска.