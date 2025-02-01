Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в «Сколкове»

Около 60 столичных компаний отправили заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в стране. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что кластер откроется в Сколково уже в 2025 году. На данный момент строители делают черновую отделку помещений. Затем очередь дойдет до укладки напольных покрытий и покраски стен, а также оснащения кластера оборудованием.

В здании можно будет в ближайшем будущем создать любой видеоигровой и анимационный продукт. Первый этаж будет оборудован кинозалом с качественными экранами высокого разрешения, студией захвата движений, площадкой для занятия киберспортом и звукозаписывающей студией с лекторием.

На уровень выше будет размещена зона коворкинга, а на третьем, четвёртом и пятом — комфортные офисные пространства.

Итоговый отбор заявок желающих работать в кластере проведём весной. Компании-резиденты смогут разместить в нём свой офис на льготных условиях. Кроме того, резидентам будут доступны льготы, которые предоставляет фонд "Сколково", — освобождение от уплаты налога на прибыль, пониженная ставка страховых взносов и другие, передает мэр Москвы в своем Telegram-канале.

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