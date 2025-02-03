Слитая дата выхода GTA VI оказалась шуткой

Появившаяся в январе на сайте магазина XUruguay страница с предполагаемой датой выхода GTA VI оказалась шуткой. В этом признались представители магазина на своем сайте.

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Изначально указанная дата выхода на странице GTA VI — 17 сентября 2025 года — «внутренняя шутка, которая вышла из-под контроля», после того как информация привлекла внимание СМИ, признались в магазине.

В магазине уточнили, что ни Rockstar, ни другие бренды не предоставляли им информацию о дате выхода игры.

При этом ранее представители магазина в переписке с одним из пользователей заявили, что работают напрямую с PlayStation и получают информацию о релизах заранее. Якобы именно в PlayStation им назвали эту дату.

В действительности предварительный заказ был открыт, основываясь на дате выхода GTA V, релиз которой состоялся 17 сентября, но в 2013 году.

Релиз Grand Theft Auto VI ожидается осенью 2025 года, однако точную дату релиза разработчики из студии Rockstar Games пока не раскрывают. В декабре 2023 года был представлен первый трейлер одной из самых ожидаемых игр в мире, после чего о проекте не поступало официальных новостей.

Ранее сообщалось, что для GTA San Andreas выпустят полноценную русскую озвучку.