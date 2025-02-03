Авторы «Цивилизации 7» рассказали о поддержке игры

Разработчики стратегии «Цивилизация 7» из Firaxis Games рассказали о поддержке игры в 2025 году. Согласно плану, в начале марта авторы выпустят первую часть дополнения Crossroads of the World: в неё войдут Ада Лавлейс, Великобритания, Карфаген и четыре новых чуда природы.

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В конце марта выйдет вторая часть Crossroads of the World. Она добавит в игру Симона Боливара, Болгарию и Непал. Ко всему прочему, в течение месяца игра получит два бесплатных обновления со свежими событиями, которые связаны с чудесами природы и горами.

С апреля по сентябрь в стратегии появится два новых лидера, четыре цивилизации и четыре чуда. О дальнейшей поддержке авторы расскажут позже.

«Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.