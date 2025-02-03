NVIDIA представила Smooth Motion для плавного геймплея на RTX 50

Компания NVIDIA анонсировала новую функцию под названием Smooth Motion для видеокарт GeForce RTX 50. Эта технология использует модель искусственного интеллекта (ИИ), чтобы повысить плавность игры, добавляя дополнительный кадр между двумя уже отрендеренными. Пользователи новых видеокарт RTX 50 могут включать эту опцию как для конкретных игр, так и глобально.

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Smooth Motion будет полезен для игр, не поддерживающих DLSS Frame Generation, а также для тех, кто использует суперразрешение или другие методы масштабирования. Включив эту функцию, пользователи смогут получить эффект удвоения воспринимаемой частоты кадров, что сделает игровой процесс более плавным. Для активации необходимо выбрать совместимую игру, поддерживающую DirectX 11 или DirectX 12, в настройках NVIDIA App и включить Smooth Motion.

Этот инструмент можно сравнить с технологией AMD Fluid Motion Frames 2, однако NVIDIA идет дальше, предлагая полноценную модель искусственного интеллекта. В отличие от решений вроде Lossless Scaling, Smooth Motion должна дать более стабильную и качественную генерацию кадров, особенно для старых игр, которые не поддерживают технологию нативно.