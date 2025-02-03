Вышел релизный трейлер DeTechtive 2112

Вышел релизный трейлер игры DeTechtive 2112
Команды разработчиков M11 Studio и 5Deniz, а также издательство indie.io выпустили игру DeTechtive 2112.
К релизу авторы подготовили соответствующий трейлер.
Описание у проекта следующее:
"Все наши страхи о будущем стали реальностью. Миллионы людей выживают в мире, залитом дождем и освещенном мерцающими неоновыми огнями. Ты один из них: одинокий детектив с темным прошлым. Прокрадывайся, сражайся и расследуй тайны, которые лучше оставить".
Изометрический экшен в сеттинге мрачного киберпанка уже доступен в Steam.
В российском сегменте онлайн-магазина Valve за новинку с учетом стартовой скидки просят 431 руб.