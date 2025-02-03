Вышел релизный трейлер DeTechtive 2112

Команды разработчиков M11 Studio и 5Deniz, а также издательство indie.io выпустили игру DeTechtive 2112.

© Российская Газета

К релизу авторы подготовили соответствующий трейлер.

Описание у проекта следующее:

" В с е н а ш и с т р а х и о б у д у щ е м с т а л и р е а л ь н о с т ь ю . М и л л и о н ы л ю д е й в ы ж и в а ю т в м и р е , з а л и т о м д о ж д е м и о с в е щ е н н о м м е р ц а ю щ и м и н е о н о в ы м и о г н я м и . Т ы о д и н и з н и х : о д и н о к и й д е т е к т и в с т е м н ы м п р о ш л ы м . П р о к р а д ы в а й с я , с р а ж а й с я и р а с с л е д у й т а й н ы , к о т о р ы е л у ч ш е о с т а в и т ь " .

Изометрический экшен в сеттинге мрачного киберпанка уже доступен в Steam.

В российском сегменте онлайн-магазина Valve за новинку с учетом стартовой скидки просят 431 руб.