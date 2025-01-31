В России стартовали продажи RTX 5080

С сегодняшнего дня в DNS стартовали продажи видеокарты RTX 5080. Пока в наличии есть только модель устройства от компани Palit за 175 тыс. рублей.

Ещё есть устройства от той же компании, которые продаются чуть дешевле — за 170 тыс. рублей и чуть ниже. Сейчас все видеокарты в DNS раскупили. Когда будет новое поступление, представители ритейлера не уточняют.

RTX 5080 — куда более скромная (по сравнению с RTX 5090) по характеристикам видеокарта, которая оказалась всего на 14% мощнее RTX 4080. В этой линейке на ПК игры предлагают новую технологию DLSS 4, которая работает лучше и предлагает больше, чем DLSS 3.