Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2025

Первый месяц 2025 года подходит к концу, а это значит, что первые по-настоящему крупные игровые премьеры уже совсем рядом. Пока критики готовятся выпускать рецензии на Avowed и новую «Цивилизацию», мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Undying: roguelite-хоррор о матери и ребенке, выживающих в зомби-апокалипсисе. Из-за укуса зомби главная героиня обречена — рано или поздно она оставит своего сына одного. Но до тех пор, пока это не произошло, ребенка нужно научить добывать ресурсы и решать проблемы. Каждый день на счету, и игроку предстоит распоряжаться оставшимся временем грамотно. Игру можно бесплатно забрать до 6 февраля.

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Fear the Unknown — короткий хоррор, разработанный якобы по рассказам человека, пережившего встречу с НЛО. Ничего не предвещающая поездка оборачивается кошмаром, который трудно забыть. Прохождение игры займет не более 30 минут.

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Как можно догадаться по названию, Passant — шахматный roguelike, который предлагает сломать правила самой интеллектуальной игры на планете так же, как Balatro ломает правила покера. Только здесь вместо колоды джокеров игрок может модифицировать шахматные фигуры и само поле. Пока в Steam можно попробовать демоверсию, полноценный релиз проекта состоится позже.

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В преддверие релиза Wilds на бесплатные выходные в Steam вышла Monster Hunter Rise — последняя часть самой популярной франшизы Capcom. Изначально игра разрабатывалась под Switch той же командой, что делала предыдущие портативные игры серии, и это заметно по механикам: Rise — гораздо более динамичная и аркадная, чем World. Если вы любите Monster Hunter, но почему-то до сих пор не попробовали Rise, то это хороший шанс немного наверстать упущенное.