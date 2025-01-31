Вышел кооп-трейлер Monster Hunter Wilds

Студия Capcom продолжает кампанию по продвижению своей грядущей игры Monster Hunter Wilds.

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В этот раз создатели проекта прибегли к запрещенному приему - использовали в новом трейлере котиков в смешных шапочках.

При помощи пушистиков разработчики раскрывают аудитории особенности кооперативных режимов.

Релиз на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam) состоится 28 февраля.

До этого все желающие смогут принять участие в открытом бета-тестировании, которое пройдет в два этапа - с 6 по 9 и с 13 по 16 февраля.