Для Hogwarts Legacy вышло обновление с бесплатным контентом

Студия Avalanche Software выпустила крупное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy. Главной «фишкой» патча стала полноценная поддрежка модов — теперь любой желающий сможет установить их прямо из главного меню. На старте разработчики уже добавили горсть бесплатного контент.

© Cq.ru

Заодно в обновлении появилась поддержка технологии Nvidia DLSS4 и реконструкции лучей, а в меню теперь можно найти дополнительные настройки трассировки лучей.

Несмотря на то, что скачивать моды могут все владельцы игры, для их создания вам потребуется скачать специальный инструментарий, доступный только в Epic Games Store. Подробную инструкцию по созданию модификаций можно найти по ссылке.

Hogwarts Legacy доступна на ПК и всех актуальных консолях, включая Nintendo Switch.