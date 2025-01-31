Игра Lara Croft and the Guardian of Light выйдет на смартфонах

Изометрический экшен Lara Croft and the Guardian of Light доберется до мобильных платформ.

Lara Croft and the Guardian of Light выйдет на смартфонах
© Российская Газета

Игра будет портирована на Android и iOS. Разработчики объявили об этом в специальном трейлере.

Проект стал первым в серии про Лару Крофт, в котором в названии не использовался бренд Tomb Raider.

Изначально релиз состоялся в 2010 году. Приключения знаменитой расхитительницы гробниц в новом формате были тепло встречены прессой и аудиторией.

По сюжету протагонистка объединяется с индейцем одного из племен дождевых лесов Амазонии против Шолотля - ацтекского бога грозы и смерти.

Игры