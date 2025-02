Lara Croft and the Guardian of Light выйдет на смартфонах

Изометрический экшен Lara Croft and the Guardian of Light доберется до мобильных платформ.

Игра будет портирована на Android и iOS. Разработчики объявили об этом в специальном трейлере.

Проект стал первым в серии про Лару Крофт, в котором в названии не использовался бренд Tomb Raider.

Изначально релиз состоялся в 2010 году. Приключения знаменитой расхитительницы гробниц в новом формате были тепло встречены прессой и аудиторией.

По сюжету протагонистка объединяется с индейцем одного из племен дождевых лесов Амазонии против Шолотля - ацтекского бога грозы и смерти.