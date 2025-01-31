NVIDIA сняла эмбарго на публикацию обзоров RTX 5080

NVIDIA сняла эмбарго на публикацию обзоров GeForce RTX 5080, и первые тесты вызывают далеко не восторг.

© Ferra.ru

Одним из первых видеокарту протестировали Hardware Unboxed и результаты оказались ниже ожиданий.

RTX 5080 проверялась в 17 играх на системе с Ryzen 7 9800X3D, сравниваясь с RTX 4080 Super, RTX 4080 и RX 7900 XTX.

В 1080p карта показала 176 fps, что всего на 1 кадр больше, чем у RTX 4080 Super. В 1440p разница с предшественницей составила 4-6%, а в 4K — около 14%. При трассировке лучей отрыв оказался скромным: 4% в Full HD, 6% в Quad HD и 13% в 4K.

© YouTube

© YouTube

© YouTube

Единственное весомое преимущество — энергоэффективность, но с учетом высокой цены RTX 5080 это не спасает ситуацию.

По показателю стоимости fps в 4K новинка оказалась чуть лучше RTX 4080 Super, но уступает RX 7900 XTX, который при цене $900 предлагает лучшую производительность за доллар.

Обозреватели Hardware Unboxed назвали RTX 5080 не чем иным, как RTX 4080 Ti Super, критикуя NVIDIA за слабый прирост производительности. Их вывод — лучше взять RTX 4080 Super и сэкономить, не дожидаясь старта продаж новой карты.