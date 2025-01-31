В Steam вышло бесплатное демо шутера Phantom Line

Студия Antistatic объявила о начале тестирования Phantom Line — кооперативного шутера в сеттинге постапокалипсиса. Визуально игра напоминает S.T.A.L.K.E.R., но события развернутся в разрушенной ядерной войной Европе.

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Игроки выступят членами элитного спецподразделения, которое имеет дело с аномалиями — странными и необъяснимыми событиями, скрытыми от общественности. Бойцам придется иметь дело не только с разрывами в ткани пространства и времени и чудовищными сущностями, но и с серьезным международным конфликтом.

В Phantom Line есть кооператив до четырех человек, крафт оружия, система улучшения базы, возможность переносить сознание персонажа между искусственными телами и другой контент.

Как получить доступ к Phantom Line: