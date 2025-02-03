Названа дата релиза мясного шутера Killing Floor 3

Студия Tripwire Interactive раскрыла дату выхода мясного шутера Killing Floor 3. Игра станет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series уже 25 марта.

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Заодно разработчики анонсировали закрытый бета-тест, который пройдет на всех платформах с 20 по 24 февраля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.

K i l l i n g F l o o r 3 — э т о н о в а я с е р и я л е г е н д а р н о г о э к ш е н - х о р р о р а . В э т о м д и н а м и ч н о м ш у т е р е о т п е р в о г о л и ц а в а м п р е д с т о и т п р и м е р и т ь н а с е б я р о л ь с п е ц и а л и с т а о т р я д а « С у м р а к » и о б ъ е д и н и т ь д о п я т и т о в а р и щ е й , ч т о б ы с р а ж а т ь с я с в о л н а м и м у т а н т о в , з а р а б а т ы в а т ь т у г р и к и и р а з б л о к и р о в а т ь у м е н и я . И з о п и с а н и я и г р ы в S t e a m

В российском сегменте Steam за базовую версию шутера просят 1600 рублей. Игра будет переведена на русский при помощи субтитров.