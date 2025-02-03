Названа дата релиза мясного шутера Killing Floor 3

Студия Tripwire Interactive раскрыла дату выхода мясного шутера Killing Floor 3. Игра станет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series уже 25 марта.
Заодно разработчики анонсировали закрытый бета-тест, который пройдет на всех платформах с 20 по 24 февраля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.
Killing Floor 3 — это новая серия легендарного экшен-хоррора. В этом динамичном шутере от первого лица вам предстоит примерить на себя роль специалиста отряда «Сумрак» и объединить до пяти товарищей, чтобы сражаться с волнами мутантов, зарабатывать тугрики и разблокировать умения. Из описания игры в Steam
В российском сегменте Steam за базовую версию шутера просят 1600 рублей. Игра будет переведена на русский при помощи субтитров.