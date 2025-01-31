В Epic Games Store можно бесплатно забрать Undying

Epic Games продолжает славную традицию раздачи бесплатных видеоигр. На этот раз геймеры могут на халяву забрать в EGS трогательный зомби-выживач Undying, в котором умирающая мать должна научить своего сына противостоять ходячим мертвецам.

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В э т о й э м о ц и о н а л ь н о й и г р е о в ы ж и в а н и и в а м н у ж н о и г р а т ь з а А н л и н г , ч ь я з а д а ч а — у б е р е ч ь с ы н а К о д и и о б е с п е ч и т ь е г о в ы ж и в а н и е п о с л е т о г о , к а к о н а п р е в р а т и т с я в з о м б и . В а м н у ж н о р а с п р е д е л я т ь с к у д н ы е р е с у р с ы т а к , ч т о б ы з а м е д л и т ь р а с п р о с т р а н е н и е и н ф е к ц и и в о р г а н и з м е А н л и н г , и ч т о б ы н е д а т ь м а т е р и и с ы н у у м е р е т ь о т г о л о д а и л и ж а ж д ы . Из описания игры в EGS

В Undying вам предстоит исследовать случайно генерируемый мир, искать ресурсы, создавать полезные предметы, сражаться с зомби, общаться с другими персонажами и принимать тяжелые решения, которые отразятся на судьбе сына.