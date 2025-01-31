В Epic Games Store можно бесплатно забрать Undying

В Epic Games Store можно бесплатно забрать трагичный зомби-выживач Undying
Epic Games продолжает славную традицию раздачи бесплатных видеоигр. На этот раз геймеры могут на халяву забрать в EGS трогательный зомби-выживач Undying, в котором умирающая мать должна научить своего сына противостоять ходячим мертвецам.
В этой эмоциональной игре о выживании вам нужно играть за Анлинг, чья задача — уберечь сына Коди и обеспечить его выживание после того, как она превратится в зомби. Вам нужно распределять скудные ресурсы так, чтобы замедлить распространение инфекции в организме Анлинг, и чтобы не дать матери и сыну умереть от голода или жажды. Из описания игры в EGS
В Undying вам предстоит исследовать случайно генерируемый мир, искать ресурсы, создавать полезные предметы, сражаться с зомби, общаться с другими персонажами и принимать тяжелые решения, которые отразятся на судьбе сына.