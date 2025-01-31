Первую партию видеокарт RTX 5090 и 5080 мгновенно раскупили

Первая партия видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 была практически мгновенно распродана во многих странах. Об этом сообщает DTF со ссылкой на западные издания, отслеживающие доступность видеокарт у ритейлеров.

© Nvidia

Например, редактор PC Gamer попытался приобрести видеокарту, встал в очередь на сайте Best Buy, добавил Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition в корзину, но из-за возникшей ошибки завершить покупку ему так и не удалось.

Кроме того, некоторые видеокарты были куплены перекупщиками, что подтверждается многочисленными объявлениями о продаже на торговых площадках. Цена некоторых моделей RTX 5090 достигает рекордных $6000 (около 588 тыс. руб.) при рекомендованной розничной цене $1999 (около 195,9 тыс. руб.).

Отмечается, что Nvidia заранее предупреждала о возможном высоком спросе и потенциальном дефиците флагманских видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 в первые дни продаж.

Новые видеокарты также появились в продаже на российских маркетплейсах, где за GeForce RTX 5080 просят от 200 тыс. руб. Ожидается, что 31 января продажи откроют и в DNS.

Ранее состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 от Sony для ПК.