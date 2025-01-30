Издатель GTA вынудил российских разработчиков удалить упоминания о своей работе

Команда Revolution Team удалила все упоминания о неофициальном ремастере GTA Vice City Nextgen Edition из своей группы в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал DTF.

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Все упоминания о масштабной модификации, которая переносит GTA Vice City на движок четвертой части, были удалены из VK-сообщества Revolution Team 29 января, спустя четыре дня после релиза мода.

Ранее носившее название GTA Vice City Nextgen Edition сообщество было переименовано в RevTeam. Администраторы группы закрыли возможность комментирования записей, не предоставив пользователям объяснений. Точная причина таких изменений остается неизвестной, поскольку создатели мода не прокомментировали ситуацию.

Однако в сети предполагают, что удаление контента связано с действиями правообладателя и издателя в лице компании Take-Two Interactive. Ранее Take-Two уже блокировала каналы моддеров на YouTube и в Telegram за нарушение авторских прав. Вероятно, повышенное внимание западных СМИ к релизу GTA Vice City Nextgen Edition привлекло внимание компании, что могло стать причиной претензий к разработчикам.

Несмотря на популярность модификации среди фанатов серии, ее дальнейшая судьба остается под вопросом из-за возможных юридических ограничений.