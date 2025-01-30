Сколько FPS будет в GTA 6 на консолях? Бывший аниматор Rockstar выразил опасения
Бывший аниматор Rockstar Майк Йорк поделился мнением о технической стороне GTA 6. По его словам, игра вряд ли будет работать в 60 FPS на консолях, ограничившись 30 кадрами в секунду.
Мне кажется, они будут стремиться к заблокированным 30 FPS и постараются максимально оптимизировать игру, чтобы частота никогда не опускалась ниже 30 кадров. Я не думаю, что на релизе GTA 6 выйдет с частотой 60 кадров в секунду, если только она не получит эти 60 кадров с помощью ИИ-апскейлера, как это сделано в PlayStation. Майк Йорк
Игрокам, желающим получить максимальную производительность, Йорк советует подождать ПК-версию.
Я готов поспорить, что позже, когда проект выйдет на ПК, он, вероятно, будет оптимизирован, изменен, появятся новые видеокарты, и тогда вы сможете запускать его в 60 FPS. Майк Йорк
Йорк ушел из Rockstar в 2016 году и не в курсе деталей разработки GTA 6, но, исходя из опыта, он считает, что сначала студия выжмет из тайтла все возможное, а уже после займется оптимизацией.
Судя по моему опыту, они собираются выжать из нее все, что только можно, а потом оптимизировать под 60 FPS, потому что это не так важно, как сделать GTA 6 потрясающей при 30 FPS. Майк Йорк
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