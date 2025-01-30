Сколько FPS будет в GTA 6 на консолях

Бывший аниматор Rockstar Майк Йорк поделился мнением о технической стороне GTA 6. По его словам, игра вряд ли будет работать в 60 FPS на консолях, ограничившись 30 кадрами в секунду.

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М н е к а ж е т с я , о н и б у д у т с т р е м и т ь с я к з а б л о к и р о в а н н ы м 3 0 F P S и п о с т а р а ю т с я м а к с и м а л ь н о о п т и м и з и р о в а т ь и г р у , ч т о б ы ч а с т о т а н и к о г д а н е о п у с к а л а с ь н и ж е 3 0 к а д р о в . Я н е д у м а ю , ч т о н а р е л и з е G T A 6 в ы й д е т с ч а с т о т о й 6 0 к а д р о в в с е к у н д у , е с л и т о л ь к о о н а н е п о л у ч и т э т и 6 0 к а д р о в с п о м о щ ь ю И И - а п с к е й л е р а , к а к э т о с д е л а н о в P l a y S t a t i o n . М а й к Й о р к

Игрокам, желающим получить максимальную производительность, Йорк советует подождать ПК-версию.

Я г о т о в п о с п о р и т ь , ч т о п о з ж е , к о г д а п р о е к т в ы й д е т н а П К , о н , в е р о я т н о , б у д е т о п т и м и з и р о в а н , и з м е н е н , п о я в я т с я н о в ы е в и д е о к а р т ы , и т о г д а в ы с м о ж е т е з а п у с к а т ь е г о в 6 0 F P S . Майк Йорк

Йорк ушел из Rockstar в 2016 году и не в курсе деталей разработки GTA 6, но, исходя из опыта, он считает, что сначала студия выжмет из тайтла все возможное, а уже после займется оптимизацией.

С у д я п о м о е м у о п ы т у , о н и с о б и р а ю т с я в ы ж а т ь и з н е е в с е , ч т о т о л ь к о м о ж н о , а п о т о м о п т и м и з и р о в а т ь п о д 6 0 F P S , п о т о м у ч т о э т о н е т а к в а ж н о , к а к с д е л а т ь G T A 6 п о т р я с а ю щ е й п р и 3 0 F P S . М а й к Й о р к

GTA 6 выйдет осенью 2025 года. Ранее уругвайская торговая площадка слила возможную дату релиза.