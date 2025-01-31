NVIDIA признала дефицит новых видеокарт

За два дня до снятия эмбарго на обзоры, NVIDIA признала, что на старте продаж RTX 5090 и 5080 возможен дефицит.

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На официальном форуме представитель компании заявил, что ожидается высокий спрос, и могут произойти перебои с поставками.

В заявлении указано, что NVIDIA и её партнёры ежедневно отправляют новые партии видеокарт в розничные сети, чтобы удовлетворить спрос. Однако остаётся неясным, идёт ли речь о чипах или полностью собранных графических ускорителях.

Ситуация осложняется тем, что в Китае многие производственные линии работают с ограниченной нагрузкой из-за празднования Нового года.

Также спрос на мощные GPU подогревается не только геймерами, но и исследователями ИИ и перекупщиками.

Ранее NVIDIA традиционно не комментировала объёмы поставок новых карт, но сейчас, похоже, ситуация с дефицитом серьёзнее, чем ожидалось.