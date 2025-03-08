Почему пропускная способность видеокарт важна?

При покупке новой видеокарты многие люди обычно смотрят на тактовую частоту, количество ядер и объем памяти. Однако пропускная способность зачастую может быть ключевым фактором, который напомнит о себе в самый неподходящий момент. Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно о ней знать.

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Что такое пропускная способность

GPU и графическая память — важнейшие элементы рендеринга графики на экране, и им нужно работать сообща, чтобы игры и приложения работали корректно. GPU и память видеокарты связаны шиной: физическим подключением, которое транспортирует сигналы между компонентами. Если данные не могут проходить по шине достаточно быстро, то появляется боттлнек — затор, которые означает, что видеокарта простаивает без дела.

Пропускная способность обычно измеряется в ГГб/с (гигабиты в секунду) или ГБ/с (гигабайты в секунду). Расчеты этого параметра зависят от типа памяти, ее тактовой частоты и ширины шины, измеряемой в битах. Повышение любой из этих характеристик, в свою очередь, повышает общую пропускную способность, хотя наибольшего прироста можно добиться лишь улучшением всех.

Как пропускная способность влияет на производительность GPU

Прежде всего, недостаток пропускной способности дает о себе знать при повышении разрешения. В 4К видеокарте нужно обрабатывать в четыре раза больше пикселей, чем в 1080р, и GPU, способный потянуть такую нагрузку, задохнется, если шина между ним и графической памятью слишком узкая. Помимо этого, пропускная способность важна для игр, использующих текстуры в очень высоком разрешении или любые другие настройки, повышающие нагрузку на видеокарту.

К тому же, современные GPU выполняют много других задач помимо рендеринга графики: они содержат тысячи процессоров и субпроцессоров, необходимых для разных нужд. Для того, чтобы все эти компоненты работали в параллели, им нужна достаточно широкая шина для передачи данных.

Почему ограниченная пропускная способность может сделать игры хуже

Есть несколько сценариев, в которых недостаток пропускной способности негативно сказывается на геймплее. Первый — игра на очень высокой частоте кадров. GPU, может, и по силам рендерить много кадров, но чем их больше, тем лучше должна быть пропускная способность. Если она упрется в дефицит, то появятся просадки кадров и микрофризы. Именно поэтому многие разработчики и предусматривают возможность ограничить fps в настройках игр.

VR — еще один тип нагрузки, которой помогает высокая пропускная способность. При игре во что-то в режиме виртуальной реальности видеокарте приходится рендерить два разных изображения, обычно минимум в 90 fps. Не говоря уже о том, что эти изображения имеют довольно высокое количество пикселей.

Наконец, трассировка лучей заметно повышает нагрузку на графическую память за счет дополнительной информации, которая необходима специальным процессорам GPU для расчета симуляции света.