В России могут подорожать игровые консоли

Эксперт Донская: Цены на консоли могут вырасти максимум на 10% на фоне санкций
Планы Европейского союза запретить экспорт игровых консолей в Россию может затормозить поставки, но ненадолго.
"Здесь важна не сама формулировка санкций, а какая методика будет применяться при их внедрении. Потому что компании, поставляющие игровые приставки, не работают с нами напрямую с 2022 года. И тут речь идет уже о вторичной перепродаже. А стран, где РФ может покупать эти товары, достаточно много. Так что возможно будет какая-то пауза, но потом рынок перестроится", - об этом "РГ" рассказала руководитель группы компании по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс", завкафедрой "Владельческое управление" МНИИПУ Раиса Донская.
Возможно, это отразится на ценах, но не сильно. По словам эксперта, консоли могут подорожать на 5-10 процентов.
Напомним, что Еврокомиссия хочет добавить консоли и видеоигры в очередной список санкций против России. Скорее всего, ограничения будут накладываться на продавцов, которые до сих пор поставляют эти товары на наш рынок.