В России могут подорожать игровые консоли

Планы Европейского союза запретить экспорт игровых консолей в Россию может затормозить поставки, но ненадолго.

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" З д е с ь в а ж н а н е с а м а ф о р м у л и р о в к а с а н к ц и й , а к а к а я м е т о д и к а б у д е т п р и м е н я т ь с я п р и и х в н е д р е н и и . П о т о м у ч т о к о м п а н и и , п о с т а в л я ю щ и е и г р о в ы е п р и с т а в к и , н е р а б о т а ю т с н а м и н а п р я м у ю с 2 0 2 2 г о д а . И т у т р е ч ь и д е т у ж е о в т о р и ч н о й п е р е п р о д а ж е . А с т р а н , г д е Р Ф м о ж е т п о к у п а т ь э т и т о в а р ы , д о с т а т о ч н о м н о г о . Т а к ч т о в о з м о ж н о б у д е т к а к а я - т о п а у з а , н о п о т о м р ы н о к п е р е с т р о и т с я " , - о б э т о м " Р Г " р а с с к а з а л а р у к о в о д и т е л ь г р у п п ы к о м п а н и и п о м е ж д у н а р о д н о й т о р г о в л е и В Э Д " К о м а н д а С и к у р с " , з а в к а ф е д р о й " В л а д е л ь ч е с к о е у п р а в л е н и е " М Н И И П У Р а и с а Д о н с к а я .

Возможно, это отразится на ценах, но не сильно. По словам эксперта, консоли могут подорожать на 5-10 процентов.

Напомним, что Еврокомиссия хочет добавить консоли и видеоигры в очередной список санкций против России. Скорее всего, ограничения будут накладываться на продавцов, которые до сих пор поставляют эти товары на наш рынок.