Что мы знаем об Inzoi: наследнице The Sims 4 от корейского издателя Krafton

На улице любителей симуляторов жизни праздник: до релиза Inzoi, единственного крупного конкурента The Sims, осталось совсем немного. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

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Дата релиза

Inzoi выйдет в ранний доступ 28 марта 2025. Изначально игру планировали выпустить в конце 2024 года, но разработчики решили перенести релиз, чтобы дополнительно отполировать проект.

На что похожа Inzoi

Если судить по роликам, Inzoi покажется очень знакомой поклонникам The Sims. В игре есть редактор персонажей, режим строительства и украшения для дизайна домов, а также симуляция жизни. Концепция игры в том, что пользователь — новый сотрудник фирмы AR Company, который управляет жизнями цифровых людей «зои». Так что, помимо трех привычных режимов игры, Inzoi предлагает много дополнительных настроек мира: например, уровни чистоты, природные катаклизмы и другие факторы, влияющие на жизнь города.

Ниже — короткий список фишек игры и отличий от The Sims.

Открытый мир и возможность управлять любым персонажем.

Три города на релизе: Dowon (в духе Кореи), Bliss Bay (в духе США) и Cahaya (в духе Индонезии).

Управлять можно как мышью, так и WASD.

У каждого зои есть восемь потребностей: голод, гигиена, туалет, веселье, социальность, энергия, сон и «признание».

Мини-игры на работе, где игроку предстоит выполнять разные задачи.

Система кармы.

Распространение слухов, трендов и простуды.

Управляемые машины.

Автосохранение.

Настройки сложности для прогресса отношений.

Поддержка модов и кастомного контента.

Галерея пользовательского контента.

Позже в игре может появиться многопользовательский режим.

Редактор персонажей и мебели

Одна из вещей, которые сразу привлекли внимание публики к игре — это редактор персонажей, вышедший как отдельное приложение в 2024 году. Реалистичные текстуры лица позволяют создать неожиданно красивых персонажей, в том числе очень похожих на реальных людей, однако редактору недоставало дополнительных категорий. Например, различных типов пирсинга, одежды и слайдеров роста.

Еще одно отличие проекта от The Sims 4 — редактор мебели, который был в The Sims 3. Для каждого объекта можно задать цвет и узор специфического материала, а также масштаб узора и степень глянцевости.

Генеративный ИИ в Inzoi

Издатель Krafton активно экспериментирует с интеграцией ИИ-агентов в игры, и Inzoi — не исключение. Ниже — интеграции, о которых мы знаем уже сейчас.