PAL против NTSC: в чем разница между разными версиями игр для PS1?

В 2022 году Sony запустила каталог PlayStation Classics — коллекцию эмулированных игр для PS1, доступных для загрузки через магазин PSN. Но до недавнего времени игры, продававшиеся по этой программе, были эмулированы на базе неамериканских версий. Портал howtogeek.com рассказал, почему это было проблемой.

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Прежде чем говорить о том, почему добавление NTSC важно для старых игр на PlayStation 1, нужно объяснить разницу между релизами PAL и NTSC. Если коротко, NTSC — стандарт экранов для аналоговых телевизоров в Северной, Центральной и частях Южной Америки. А PAL — стандарт, который преимущественно использовали в Европе и Австралии, а также некоторых регионах Южной Америки, Азии и Африки.

Между этими стандартами есть несколько ключевых различий. Так, NTSC-платформы имеют частоту обновления экрана 60 Гц, тогда как PAL — 50 Гц. Но это не значит, что одно автоматически лучше другого, потому что PAL поддерживает большие разрешения, чем его аналог/конкурент.

Если рассматривать эти форматы в контексте PS1, то большинство NTSC-релизов попросту предлагали лучшую производительность, чем их PAL-версии. NTSC-игры идут на PS1 в 30-60 fps, в отличие от PAL, которые могли выдать всего 25-50. Незначительная разница в частоте кадров может привести к серьезным скачкам быстродействия, из-за чего некоторые релизы для стандарта PAL страдают от необычайно дерганой анимации и движений камеры.

Помимо этого, игры на PS1 редко задействовали большие разрешения — единственное весомое преимущество PAL. По сути, они не получали ничего, что могло бы компенсировать собой сниженную частоту кадров. Хотя здесь стоит уточнить, что некоторые проекты были лучше оптимизированы для регионов PAL, чем другие. Игры, разработанные в этих регионах, обычно учитывали особенности формата, благодаря чему все версии приобретали в производительности. Но, к сожалению, большинство игр для PS1 разрабатывались под стандарт NTSC.

Многие владельцы PS4 и PS5 поначалу были разочарованы тем, что многие классические игры для PS1 продаются в форматах PAL вне зависимости от региона. Ape Escape и Resident Evil: Director’s Cut особенно пострадали от сниженной частоты кадров, т.к. в этих игр важна скорость реакции.

Хорошая новость в том, что на сегодняшний день почти каждая игра PS1, доступная в рамках коллекции PlayStation Classics, поддерживает функцию переключения формата между PAL и NTSC. Если верить сообществу, NTSC-версии доступны для 43 из 45 тайтлов — кроме Worms Armageddon и Kurushi Final: Mental Block. Пара других игр, в том числе Tekken 2 и Mr.Driller, доступны только в стандарте NTSC, хотя, возможно, так вышло из-за серьезных проблем с производительностью в PAL.

Тем не менее, нельзя совсем списывать PAL со счетов. Некоторые игры в этом формате поддерживают многоязыковые опции, недоступные в других версиях, а другие иногда предлагают уникальный англоязычный дубляж и перевод. Причем порой эти альтернативные варианты лучше, чем те, что выходили в США.

Если вы вдруг захотите сменить регион своей версии какой-либо из старых игр для PS1, сделать это довольно просто. В запущенном эмуляторе PS5 нужно перейти в настройки, после чего выбрать опцию «Поменять регион» (Change Region). Но стоит помнить, что PAL и NTSC считаются разными играми – сохранения, записанные в одной версии, не получится загрузить в другой.