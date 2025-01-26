Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Дании

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире Blast Bounty в дисциплине Counter‑Strike 2.

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Турнир прошел в Копенгагене (Дания). В гранд‑финале Team Spirit обыграла команду Eternal Fire со счетом 3–1.

Общий призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов. За Team Spirit выступают россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.