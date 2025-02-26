От Anno 1800 до Frostpunk: самые красивые стратегии на ПК

Поклонники стратегий знают, что самое главное — это механики. Но нельзя поспорить, что презентация тоже играет важную роль: на хорошую RTS или пошаговую тактику должно быть приятно смотреть. Портал hardcoregamer.com рассказал о самых красивых стратегиях, на которые стоит взглянуть каждому.

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Anno 1800

Anno 1800 прекрасно передает величественность индустриальной революции. Не важно, каким способом игрок решит привести свой город к процветанию — он в любом случае будет выглядеть великолепно. А густые клубы дыма, вздымающиеся из труб фабрик, лишь создают дополнительный контраст на фоне сельских полей и жилых районов.

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SpellForce 3

SpellForce 3 сочетает элементы стратегии и RPG во вселенной, которой тяжело не любоваться. Каждая из различных рас получила отличный дизайн, каждым пышным лесом и скалистыми горами хочется насладиться вдоволь. Масштабные сражения тоже выглядят зрелищно благодаря анимации и физике, а разнообразие построек придает каждому региону уникальный внешний вид.

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Manor Lords

Manor Lords воспевает красоту средневековых деревень как ни одна другая игра. Есть что-то особенное в постепенном развитии деревеньки из пары домов на небольшом поле в крупное поселение, где бурлит жизнь. Заметно, что разработчик постарался показать средневековый быт аутентичным и правдоподобным, и он выглядит еще лучше благодаря динамической смене погоды.

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Marvel’s Midnight Suns

Хотя Marvel’s Midnight Suns получила смешанные оценки критиков, нельзя отрицать, что игра отлично выглядит. Целый ансамбль знаменитых супергероев, от Железного человека до Росомахи и Блэйда, получил аутентичные, но в то же время современные дизайны. Они выглядят так, словно сошли со страниц комиксов. Не говоря уже о том, что для них можно разблокировать новые наряды и даже создать собственного героя, который присоединится к отряду.

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Frostpunk

От Frostpunk веет холодом. Погодные эффекты в сочетании с безлюдными, покрытыми снегом пейзажами производят сильное впечатление и эффектно показывают безнадежность ситуации. Но по мере того, как игрок развивает свое поселение, картинка постепенно приобретает новые краски. Можно приблизить камеру к улицам и посмотреть, как люди каждое утро отправляются на работу через сугробы, протаптывая тропинки в снегу. Frostpunk поражает количеством деталей, которые вдыхают в замерзший мир неожиданно много жизни.