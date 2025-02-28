От Блэйда до Чудо-женщины: какие супергеройские игры выйдут в 2025 году

Супергеройские игры никогда не перестанут быть популярными, и в 2025 году поклонники комиксов могут получить целый ряд проектов, достойных внимания. Портал GameSpot рассказал, какие игры о супергероях выйдут в ближайшем будущем.

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Marvel’s Blade

Разработчик: Arkane Lyon

Игры про Блэйда выходили и раньше. По фильмам с Уэсли Снайпсом ранее сделали два проекта, плюс он появлялся в других играх по мотивам комиксов Marvel. Но идея соло-игры про охотника на вампиров от авторов Deathloop из Arkane Lyon — совсем другой разговор.

По словам разработчиков, новые приключения Блэйда развернутся на улицах Парижа, осажденного кровопийцами. Хотя проект находится на ранней стадии разработки, Arkane уже описывает его как сюжетный боевик от третьего лица.

Marvel’s Iron Man

Разработчик: EA Motive

Об игре про всеми любимого гения, миллиардера и филантропа пока известно мало — Marvel’s Iron Man пребывает на стадии пре-продакшена. Однако EA Motive отметила, что подходит к проекту со всей ответственностью. Создательница ремейка Dead Space активно набирает новых сотрудников, а разрабатывается игра на движке Unreal Engine 5.

Marvel’s Wolverine

Разработчик: Insomniac

После трех игр о Человеке-пауке Insomniac решила переключиться на самого известного канадца — Росомаху. Если не считать тизер-трейлера и большой утечки данных, ставшей результатом атаки хакеров, деталей об игре известно немного. Мы знаем лишь, что Insomniac не собирается смягчать характер протагониста и намерена выпустить «взрослую», кровавую, мрачную игру.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Разработчик: Skydance Media

В предстоящей игре от директора Uncharted Эми Хенниг и Skydance Media появятся не только защитник Ваканды и первый Мститель. Дебютный трейлер также показал американского солдата Габриэля Джонса и Нанали — основательницу шпионской сети Ваканды. Авторы пока не торопятся демонстрировать геймплей, но на презентации State of Unreal мелькнули небольшие фрагменты игры, и они выглядели солидно.

Сюжет Marvel 1943 почерпнет вдохновение в комиксной арке Flags of Our Fathers 2010 года. По словам Хенниг, структура игры будет похожа на «сериализованное приключение», которое, при желании, можно будет пройти марафоном — как один сезон сериала.

Black Panther

Разработчик: Cliffhanger Games

EA не собирается ограничиваться одной лишь игрой про Железного человека. Т’Чалла тоже получит собственный проект: им занимается студия Cliffhanger Games, которой руководит Кевин Стивенс — бывший вице-президент Monolith. События игры развернутся в Ваканде.

Wonder Woman

Разработчик: Monolith

Monolith впервые анонсировала игру по «Чудо-женщине» на церемонии The Game Awards в 2021 году, но с тех пор почти не распространялась о прогрессе проекта. В последний раз свежая информация об игре всплывала в 2023 году, когда пошли слухи, что игра будет живым сервисом. Издателю Warner Bros. пришлось вмешаться в дискуссию и прояснить, что нет, Wonder Woman будет «одиночным приключением в динамическом открытом мире».