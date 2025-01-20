5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Love, Internet, and Murder Magic

Love, Internet, and Murder Magic — гибрид визуальной новеллы и roguelite, где игроку предстоит стать менеджером ИИ-стримера. Правда, этот стример был создан на базе реальной девушки, погибшей от рук серийного убийцы… И протагонист должен выяснить, кто стоял за этой трагедией. А попутно нужно решать, какой контент будет публиковать стример и какие отношения сложатся между ИИ и ее аудиторией.

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Cyclopean: The Great Abyss

Данжен-кролер в стиле ретро для тех, кому Skald: Against the Black Priory показалась слишком современной. Cyclopean выполнена в чарующем монохромном стиле, и, как и Skald, очевидно вдохновлена творчеством Лавкрафта. Игра пока что находится в раннем доступе Steam: за следующие шесть месяцев она должна получить больше квестов, больше сложных взаимодействий и расширенную систему рассудка.

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Tales of Graces f Remastered

Tales of Graces f наконец-то больше не эксклюзив PlayStation 3 — в Steam вышел ремастер игры для ПК. Если вы вдруг не слышали об игре, то, в целом, она следует традициям серии Tales: это традиционная, уютная JRPG, по-хорошему полная штампов. По сравнению с прочими играми франшизы она куда более мультяшная, но это не обязательно минус.

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Tyrant’s Realm

Tyrant’s Realm — roguelite-соулслайк в ретро-стилистике PS1. А это значит, что игрока ждут напряженные поединки от третьего лица в мрачных подземельях. От roguelite-жанра игра позаимствовала элементы мета-прогрессии, преимущественно в виде открываемого оружия и брони. Немногие студии способны реализовать боевую систему в духе Dark Souls на достойном уровне, но Tyrant’s Realm получает положительные отзывы в Steam. Поклонникам хардкора стоит обратить внимание.

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Dragon Ruins 2

Продолжение прошлогодней ультра-минималистичной RPG, которое сделало шаг вперед в плане графики по сравнению с предшественницей — стены в подземельях теперь окрашены в нежный бежевый цвет. Шутки шутками, но Dragon Ruins 2 действительно выглядит приятнее первой части, которая позиционировалась как «данжен-кролер для усталых людей». Новую игру разработчик описывает так же: она хорошо подойдет любителям RPG, которые не хотят тратить много времени на изучение механик и туториалов.