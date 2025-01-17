Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2025

Январь уже подарил нам как минимум одну громкую премьеру: Nintendo официально представила Switch 2, попутно подтвердив много ранних слухов и утечек. Ну а мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Escape Academy: кооперативную головоломку, где игроки могут стать новыми студентами престижной академии и решить множество различных эскейп-румов. Можно совместно пройти сюжет, состоящий из пяти комнат, а можно посостязаться с товарищем в решении случайных паззлов на скорость. Игру можно бесплатно забрать до 23 января.

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В Steam вышла демоверсия The First Berserker: Khazan — хардкорного боевика от Neople, авторов популярной браузерной игры Dungeon Fighter Online. Новинка разворачивается в той же вселенной: как можно догадаться по названию, игрокам предстоит примерить на себя роль первого берсерка и отомстить за предательство. Поклонникам Sekiro и Nioh определенно стоит взглянуть на проект.

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Помимо этого, в Steam можно попробовать демо MINDWAVE — сюжетного приключения в духе WarioWare, где игроку нужно победить череду эксцентричных оппонентов во множестве микроигр. Не так давно попытку объединить сюжетное повествование с мини-играми предприняла Spookware, но в этом проекте от хэллоуинской стилистики отказались в пользу пиксельного киберпанка.

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Наконец, на днях Smite 2 перешла на бесплатную модель, как и обещали разработчики. Если вы никогда не слышали об этой серии, то она представляет собой гибрид MOBA и экшена от третьего лица, где на аренах бьются боги разных пантеонов и мифические создания, от Зевса до Локи и Барона Субботы. Игра по-прежнему находится в раннем доступе, но в 2025, по прогнозам разработчиков, проект должен выйти в полноценный релиз.