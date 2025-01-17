Как пользоваться костями вероятностей в Honkai: Star Rail

Патч 3.0 для Honkai: Star Rail внес значительные изменения в механику снаряжения игры благодаря новым предметам, и один из них — кости вероятностей. Портал gamerant.com рассказал, как их получить и зачем они нужны.

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Как получить кости вероятностей

Star Rail предлагает разные способы получать кости. Один из них, не требующий траты реальных денег — это механика крафтинга. Для того, чтобы скрафтить одну кость вероятностей, необходимы три самомоделирующиеся смолы, которые можно заработать за продвижение по боевому пропуску. Одна смола находится на 20 уровне пропуска, но те, кто купил платный пропуск, могут получить вторую на 50-м.

Боевой пропуск сбрасывается каждый патч: то есть, на то, чтобы получить смолу в каждом обновлении, есть шесть недель. Если пересчитать, то получается, что на сбор смолы для крафта одной кости вероятностей придется потратить чуть больше месяца. Однако владельцы платного пропуска получают одну кость на 40 уровне.

Для чего нужны кости вероятностей

При помощи костей вероятностей можно менять распределение характеристик реликвий, прокачанных до 15 уровня. Для того, чтобы воспользоваться костью, выберите реликвию и нажмите «перебросить» — это потратит одну кость.

Здесь стоит прояснить, что перебрасывание реликвии влияет лишь на распределение прокачанных характеристик — оно не способно поменять, какие дополнительные характеристики присутствуют на реликвии. Если вы используете кость, чтобы перебросить реликвию с +4 к защите, то эти четыре очка прокачки могут улучшить другие показатели.

Для того, чтобы крафтить реликвии со специфическими характеристиками, есть другой предмет — чудодейственная смола. Она создана специально для того, чтобы задавать параметры снаряжения при синтезе реликвий.