Nintendo официально представила новую консоль

Nintendo официально анонсировала свою новую консоль — Nintendo Switch 2. Взглянуть на новинку можно в демонстрационном трейлере. Устройство появится на полках магазинов в этом году.

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Nintendo собирается провести трансляцию Nintendo Direct. Она пройдёт 2 апреля. А сейчас компания не стала делиться большим количеством информации, но уже показала игровой процесс игры из серии Mario Kart. Также в конце ролика можно увидеть, что Switch 2 поддерживает обратную совместимость с предыдущей гибридной консолью, в том числе и с картриджами.