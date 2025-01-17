От Doom: The Dark Ages до Borderlands 4: самые ожидаемые шутеры 2025 года

2025 год будет ударным для любителей шутеров от первого лица. Линейка предстоящих новинок впечатляет разнообразием: здесь найдутся и необычные многопользовательские проекты, и интригующие одиночные игры. Портал PC Gamer рассказал о самых ожидаемых FPS 2025 года.

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Splitgate 2

Оригинальная Splitgate вышла в 2021 году и привлекла довольно много внимания благодаря своей концепции. По сути, игра совмещала ганплей Halo с механиками Portal, выдавая в руки каждому участнику матча портальную пушку. Идея хорошо работала, но вскоре после релиза проект словно испарился, моментально растеряв базу игроков. А в 2022 году студия 1047 Games прекратила поддержку игры, чтобы начать работу над чем-то новым.

«Чем-то новым» стал сиквел шутера — Splitgate 2. В отличие от первой части, над которой работали всего 15 человек, созданием продолжения занимаются почти 100 разработчиков, что позволит значительно расширить системы и переработать механики оригинальной игры.

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Atomfall

Atomfall — не что иное как Stalker 2 в сеттинге Великобритании середины прошлого века. Разработкой проекта занимается студия Rebellion, известная большинству геймеров по серии Sniper Elite. Но, для контекста, сеттинг игры вдохновлен реальной британской катастрофой — аварией в Уиндскейле 1957 года. Тогда власти активно цензурировали информацию об этом событии, и Atomfall задает резонный вопрос: а что еще могло скрывать правительство?

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Killing Floor 3

Оригинальная Killing Floor была одной из самых ранних историй успеха в Steam. Амбициозный мод для Unreal Tournament превратился в полноценную серию, и в третьей части Tripwire Interactive делает упор на отточенный ганплей, приятную прогрессию и, конечно же, карикатурное насилие. Причем последний пункт нужен не ради галочки: в третьей части многие монстры получили аугментации, и для того, чтобы разоружить их, нужно прицельно стрелять по разным частям тела.

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Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages обещает стать самой зрелищной игрой франшизы. id Software намерена сохранить механики, сделавшие перезапуск 2016 года хитом, но преумножить бестиарий, арсенал и количество кинематографичных моментов. The Dark Ages будет приквелом, который расскажет о прошлом и становлении Палача рока, и даже позволит покататься верхом на адском драконе.

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Borderlands 4

О Borderlands 4 пока мало что известно: разработчики лишь заявили, что события четвертой части будут разворачиваться на новой планете с участием новых героев. Игра будет первым проектом Gearbox после того, как издатель перешел в собственность Take-Two Interactive. Формула и юмор серии успели порядком повзрослеть с годами, но есть подозрение, что Borderlands 4 может получить новый взгляд на повествование. Среди сценаристов, работающих над сюжетом игры, мелькают имена многих культовых инди-разработчиков и опытных фигур в игровых медиа.

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Battlefield 6

После сомнительной реакции аудитории на Battlefield 2042 разработку следующей игры серии отдали в руки настоящего ветерана жанра FPS — Винса Зампеллы. Многие уверены, что Battlefield 6 будет своего рода возвращением к корням серии: в игру наверняка вернется разделение на классы и более приземленный сеттинг, т.к. бои будут проходить в современности.

Call of Duty 2025

Еще одним крупным релизом 2025 года будет новый выпуск Call of Duty, и пока никто не знает, какую именно игру собирается выпустить Activision. До сомнительной Modern Warfare 3 франшиза была в хорошей форме, однако после 2023 года вера в серию немного пошатнулась. Прошлогоднюю Black Ops 6 приняли тепло, причем похвалы заслужила как одиночная компания, так и многопользовательские режимы.

Unrecord

Unrecord — одиночный шутер, где игроку предстоит примерить на себя роль офицера полиции и участвовать в перестрелках, наблюдая за происходящим через объектив нательной камеры. Визуально это выглядит впечатляюще, благодаря чему игра уже отличается от тонны прочих шутеров. Но разработчики также обещают, что Unrecord сделает акцент на более медленном темпе геймплея и осторожной зачистке помещений.