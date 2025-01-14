5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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S4U — текстовое приключение, разворачивающееся в давно прошедшем 2011 году. Подобно Hyphospace Outlaw, оно частично проходит на рабочем столе вымышленного ПК. Главная героиня Мики работает в архитектурной фирме, и по долгу службы ей предстоит отвечать на множество писем. Однако игрок также сможет взаимодействовать с другими программами, общаться с друзьями Мики, работать над архитектурными чертежами и периодически выбираться в реальность, чтобы увидеться с другими людьми.

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Нарративная головоломка с крайне проработанной, нарисованной от руки графикой. Reviver рассказывает историю о жизни двух людей от раннего детства до глубокой старости, сопровождая картины из их будней множеством паззлов. И хотя решение головоломок играет важную роль, на развитие сюжета также влияют решения, которые игрок принимает по ходу дела.

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Freedom Wars изначально вышла на PlayStation Vita в 2014 году и добилась большой популярности в Японии (по крайней мере, по меркам игр для PSV). По сути, это клон Monster Hunter в sci-fi сеттинге, благодаря которому проект также напоминает God Eater. Поклонникам одной из этих серий определенно стоит взглянуть на Freedom Wars Remastered, но при этом надо помнить, что игра разрабатывалась для портативной платформы. Ремастер переработал не только визуальную составляющую, но и систему крафтинга оружия, а также добавил в игру новые опции сложности.

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Sea Fantasy — 16-битная RPG о прелестях рыбалки. Игроку предстоит путешествовать по открытому миру в поисках лучших рыбацких местечек, проходить подземелья и крафтить собственные удочки. Причем разработчики обещают, что Sea Fantasy — не просто «мирная» игра про рыбалку. Пользователей ждет драма, напряжение и апокалиптические оттенки в повествовании.

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Очередная игра от мастера камерных хорроров Chilla’s Art. На этот раз — о владельце проклятой цифровой камеры, которая способна запечатлевать призраков. Чтобы отыскать свою потерянную дочь, главному герою предстоит делать фотографии духов и загружать их на некий сайт, чтобы упокоить мертвецов.