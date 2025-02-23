Код на полихромы в Zenless Zone Zero 1.5: как активировать и забрать награды
Разработчики Zenless Zone Zero в преддверии грядущего обновления 1.5 провели очередную трансляцию. А это означает лишь одно — свежий код на полихромы. Напоминаем, как активировать его и забрать награды.
Коды на полихромы Zenless Zone Zero 1.5
ASTRANOMICAL — 300 полихромов, 30 000 денни, два журнала эксперта, три энергетических модуля.
Важно! Код истекает уже 11 января! После этой даты активировать его будет нельзя.
Как активировать коды в Zenless Zone Zero
- Запустите игру.
- Перейдите в главное меню.
- Найдите опцию «Активировать код».
- Введите код в текстовую строку и нажмите «Активировать».
- Награды за активацию придут на почту внутри игры.
Коды также можно активировать на официальном сайте игры.
- Откройте официальный портал активации кодов ZZZ.
- Уточните детали своей учетной записи.
- Выберите регион, в котором вы играете.
- Введите код и нажмите «Активировать».
- Награды за активацию точно так же придут на почту внутри игры.