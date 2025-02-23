Код на полихромы в Zenless Zone Zero 1.5: как активировать и забрать награды

Разработчики Zenless Zone Zero в преддверии грядущего обновления 1.5 провели очередную трансляцию. А это означает лишь одно — свежий код на полихромы. Напоминаем, как активировать его и забрать награды.

Код на полихромы в Zenless Zone Zero 1.5: как активировать и забрать награды
© EGS

Коды на полихромы Zenless Zone Zero 1.5

ASTRANOMICAL — 300 полихромов, 30 000 денни, два журнала эксперта, три энергетических модуля.

Важно! Код истекает уже 11 января! После этой даты активировать его будет нельзя.

Как активировать коды в Zenless Zone Zero

  • Запустите игру.
  • Перейдите в главное меню.
  • Найдите опцию «Активировать код».
  • Введите код в текстовую строку и нажмите «Активировать».
  • Награды за активацию придут на почту внутри игры.

Коды также можно активировать на официальном сайте игры.

  • Откройте официальный портал активации кодов ZZZ.
  • Уточните детали своей учетной записи.
  • Выберите регион, в котором вы играете.
  • Введите код и нажмите «Активировать».
  • Награды за активацию точно так же придут на почту внутри игры.
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