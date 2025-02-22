Как попасть в открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds на ПК

Monster Hunter Wilds выйдет на второй раунд открытого бета-тестирования в феврале, незадолго до полноценного релиза. Как и первое тестирование, состоявшееся в октябре 2024, оно позволит игрокам увидеть одного из новых монстров живьем. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о второй бете Monster Hunter Wilds.

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Дата начала открытого бета-тестирования на ПК

Второй раунд бета-тестирования Monster Hunter Wilds пройдет в две волны. Первая будет открыта для игроков с 6:00 7 февраля до 5:59 9 февраля. Те, кто пропустят первую волну, смогут присоединиться ко второй: она пройдет с 13 по 16 февраля с теми же таймингами.

Обе волны открыты игрокам на ПК, PS5 и Xbox Series. На этот раз бета-версия игры будет поддерживать кроссплей между платформами и в первую волну, в отличие от первого тестирования.

Как попасть в открытое бета-тестирование Wilds

Для доступа к бета-тестированию не нужны ключи или индивидуальные приглашения. Загрузка бета-версии Monster Hunter Wilds на ПК доступна прямо в Steam. Ее можно будет даже загрузить предварительно незадолго до начала тестирования, чтобы не пришлось ждать скачки.

Если вы участвовали в первом тестировании, то сможете использовать того же персонажа и полностью пропустить создание нового героя, чтобы сразу отправиться на охоту. Напомним, что персонажи из беты также сохранятся и в полноценной версии игры, релиз которой состоится 28 февраля.

Помимо этого, второе тестирование покажет новый контент. Игроки смогут поохотиться не только на дошагуму и чатакабру из первого тестирования, но и на гипцероса — старого монстра из бестиария Monster Hunter. Многие фанаты полагают, что вторая бета-версия покажет еще одного монстра, но Capcom пока не подтвердила эту информацию.