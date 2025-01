От Stardew Valley до World of Warcraft: самые крупные обновления 2024

2024 год отметился рядом крупных игровых релизов, но помимо них многих геймеров порадовали большие обновления для более старых проектов — причем обновления очень и очень достойные. Портал PC Gamer рассказал, какие игры отметились крупными патчами и новшествами в прошлом году.

Stardew Valley, ни разу не попросившая у игроков ни гроша сверх цены базовой игры, получила гигантский патч 1.6. Он добавил в игру новые сезонные фестивали и события, включая зимние наряды для всех жителей города, новый тип фермы, новую систему прогрессии, много новых диалогов, овощей, рыб… Иными словами, тонны свежего контента. И это при том, что автор игры ранее говорил, мол, обновление 1.5 будет последним «крупным» обновлением для проекта, который скоро отметит 10-летний юбилей.

World of Warcraft отметила 20-летие, пожалуй, одним из лучших дополнений за всю историю легендарной MMORPG. The War Within вернула на первый план героев, знакомых еще по двухмерным Warcraft, и поставила их во главе захватывающего сюжета, смывшего с игры позорную репутацию Shadowlands. Не говоря уже о том, что новый соло-контент отлично вписался в экосистему World of Warcraft.

Crusader Kings III наконец предложила игрокам возможность играть за бедняков в дополнении Roads to Power. Хотя это немного не точно: не за бедняков, а за странствующих приключенцев, которые могут путешествовать по миру и стать кем-то великим. Например, известным ученым, наемником, проповедником или даже юристом. Crusader Kings III стала на шаг ближе к полноценной средневековой RPG, где вовсе не обязательно всегда играть за дворян и царей.

Elden Ring, которая и так снискала репутацию одной из лучших игр всех времен, получила еще и одно из лучших дополнений за всю историю индустрии. Shadow of the Erdtree получилось настолько масштабным расширением, что лет 10 назад оно потянуло бы на самостоятельную игру FromSoftware. Не говоря уже о бесчисленном множестве новых видов оружия, новой системе прогрессии и по-настоящему запоминающихся боссах. Из-за Shadow of the Erdtree даже разгорелись дискуссии о том, позволительно ли номинировать дополнения на титул игры года. Консенсус — да, если они настолько объемные.

Baldur’s Gate 3, лучшая игра 2023 года, получила ряд значимых обновлений, которые добавили много приятных мелочей. Новые подклассы для каждой специализации, расширенные «плохие» концовки, улучшенные романтические сцены, оптимизация производительности в третьем акте, сотни исправленных багов. Нынешняя версия Baldur’s Gate 3 не в пример лучше релизной.

Наконец, поклонники зомби-песочниц получили долгожданную награду за терпение — билд 42 для Project Zomboid. Оно заложило самый настоящий фундамент для восстановления цивилизации после зомби-апокалипсиса, добавив в игру новые профессии, много новых рецептов крафтинга и переработку механики фермерства. Да и расширение карты мира за счет небоскребов и процедурно генерируемых подвалов неплохо освежило достаточно старую игру.