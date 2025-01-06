В Steam выросло число русскоязычных геймеров

Компания Valve опубликовала декабрьскую статистику по используемому пользователями Steam «железу».

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По итогам декабря, русский язык занял третье место среди используемых в Steam с долей 10,18%, показав рост 0,63%. Лидером значится английский язык — 42,14% (+8,96%), за которым следует упрощенный китайский с долей 29,95% (-0,3%).

Ддоля видеокарт Nvidia составила 75,43%, AMD — 16,52%, а Intel — 7,72%. Примечательно, что в последнем случае основную часть составляют интегрированные в процессоры графические чипы, а не полноценные видеокарты серии Intel Arc.

Самой популярной видеокартой все так же остается бюджетная Nvidia GeForce RTX 3060, доля которой за месяц выросла почти на 1% и достигла 6,02%. За ней следуют RTX 4060 Laptop (5,04%) и RTX 4060 (4,86%).

Самыми популярными процессорами остаются решения от Intel, которые установлены у 63,43% (-0,8%) пользователей Steam, тогда как доля AMD выросла на 3,02% до 38,73%, установив новый рекорд.

Доля Windows среди всех пользователей Steam по итогам декабря составила 96,1%, из которых Windows 11 занимает 54,96% (+1,98%), а Windows 10 — 42,39% (-0,92%).