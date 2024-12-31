GTA VI предрекли рекордные доходы от продаж

Релиз GTA VI станет крупнейшим событием индустрии видеоигр в 2025 году, а доходы в первый год ее релиза могут составить около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

© Lenta.ru

«По прогнозам DFC Intelligence, общий доход от GTA VI за первые 12 месяцев после релиза достигнет 3,2 млрд долларов, что вдвое превышает аналогичный показатель 2013 года», — пишет издание.

Отмечается, что объем предзаказов на GTA VI, которая может выйти осенью следующего года на консолях PlayStation и Xbox, вероятно, превысит 1 миллиард долларов до того, как игра выйдет в релиз.

Однако игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что студия Rockstar Games перенесет релиз GTA VI на 2026 год. Специалист уверен, что разработчики не смогут довести проект до конца к осени 2025 года — это релизное окно было обозначено студией официально.